Al 270 coronapatiënten verpleegd in Zeeuwse ziekenhuizen tijdens tweede golf

Vanuit het Landelijk Centrum Patiëntenspreiding klinken sinds een week weer wat geruststellender geluiden. Het aantal ziekenhuisopnames in Nederland daalt. In Zeeland schommelt het aantal patiënten buiten de ic’s, maar de bezetting van de bedden op de intensieve zorg is sinds half oktober vrij constant. Al weken zijn in Terneuzen 5 ic-plaatsen bezet door mensen met een zeer ernstige corona-infectie, in Goes zijn dat er steeds 9 of 10.