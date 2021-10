Al 17 slag- of steekwapens in Zeeuwse kliko’s

Op politiebureaus in Terneuzen, Goes en Middelburg staat sinds maandag een kliko waar jongeren anoniem hun mes kwijt kunnen. ,,De cijfers die we nu noemen zijn van twee bureaus in Zeeland, van het derde zijn nog geen gegevens beschikbaar. In werkelijkheid is het aantal dus waarschijnlijk nog hoger”, zegt politiewoorvoerder Eric Passchier. ,,Zeventien messen in drie dagen tijd. Dat vinden we niet tegenvallen. We hopen dat de komende dagen nog meer mensen worden uitgedaagd om hun wapen in te leveren.”