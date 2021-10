Akkerbouwfamilie Vael is content op het eigen hof

Het is een indrukwekkend gezicht. Drie op het oog hagelnieuwe schuren. Die is van 2008, die daarachter van 2017, die naast ons van 2020. Twee loodsen zijn voor de opslag van aardappelen, uien en wortelen of 'peekes’ zoals ze in het land van Hulst zeggen. De nieuwste is werkplaats en magazijn. Op die plaats stond een 52 meter lange schuur waarvan tijdens de storm van 10 maart 2019 een deel van het dak werd afgerukt. Herstel, restauratie bleek minder aantrekkelijk dan nieuwbouw. Dus staan er nu drie imposante, uit betonpanelen opgetrokken loodsen.