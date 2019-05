Akkerbouw in Zeeland blijft worstelen met droogte

Adrz komt met digitaal patiënten­por­taal ‘Mijn Adrz’

18:35 GOES - Het ziekenhuis Adrz lanceert 4 juni het patiëntenportaal ‘Mijn Adrz’. Via deze persoonlijke pagina kunnen patiënten hun gemaakte afspraken bekijken, uitslagen van laboratoriumonderzoeken inzien, vragen stellen over medicatie en informatie downloaden die voor hen van toepassing is. Zo krijgen patiënten meer grip op hun zorg, meent het Adrz.