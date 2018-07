Akker dorst naar vloeibaar goud

Maandag is Hendrik Jan ten Cate begonnen met oogsten. ,,Van mijn eerste perceel, in Poortvliet, heb ik 8 ton per hectare gehaald. Dat had minimaal 10 ton moeten zijn. Vooral op de droogtegevoelige grond zijn de korrels te klein." De komende twee weken zullen cruciaal worden, denkt de ZLTO-woordvoerder Water. ,,De meeste late gewassen moeten het hebben van groei in juli en augustus. We zullen deze herfst merken hoeveel slachtoffers de klimaatextremen hebben gemaakt. Als ZLTO zien wij onder boeren een toename van de nood door klimaatellende. Vorig jaar waren er boeren van wie de hele aardappeloogst wegrotte door de regen. Dit jaar moeten ze maar afwachten of ze aardappelen hebben om in te leveren. Wateroverlast is vaak heel lokaal; droogte raakt een heel gebied. De impact is veel groter."