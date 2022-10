Airbnb in Zeeland: meer accommodaties en overnachtingen

streektaal Krom en liep

Lest stoeng ik mie een foto van m’n eigen in m’n anden. Ik dienke a ‘k op die foto een jaer of zesse was. Het kan eêl goed da t’n emikt is deur een straetfotograaf. Je wier op de foto ezet en een stuitje laeter stoeng die te proenk bie de bakker voe ‘t raem. Nou ja, te proenk! Ik dienke da m’n moeder ‘t vier uut d’r sloffen elôpen eit om die foto gauw op te aelen om onder in ’t schuufje van de kasse uut ’t zicht te bewaeren.

11 oktober