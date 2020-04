Airbnb in Zeeland in vijf jaar vertienvoudigd

Dit staat in het magazine Toerisme en Zeeland, waarin het Kenniscentrum voor Kusttoerisme met cijfers het belang van de toeristische sector in de provincie onderbouwt. Airbnb was in 2018 goed voor 5,3 procent van de in totaal 18,5 miljoen toeristische overnachtingen in Zeeland. Cijfers over 2019 zijn nog niet bekend.