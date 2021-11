Ahoy blijft pijnlijk leeg, maar Bløf treedt toch op: ‘Was je maar hier’

Column Maikel Harte Kalm bluven

Kalm bluven, dat is toch wel het devies op dit moment. Want je zou er pijn in je buik van krijgen van alle corona-ellende. Het kost me moeite. Af en toe heb ik last van apocalyptische gedachtes en zou ik willen dat alle maatregelen losgelaten worden. Dat we het gewoon allemaal krijgen: ’je kant mao had ehn’. Dat idee. Liever een korte piene dan een lange piene met voortslepende maatregelen.

13 november