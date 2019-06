AH: Storing pinautomaten in winkels vannacht verholpen

POLL Veteranen boos: ‘we krijgen geen rol in herdenking Slag om de Schelde’

10 juni MIDDELBURG - Oud-militairen voelen zich miskend omdat ze geen rol hebben bij de nationale herdenking van de Slag om de Schelde. Die wordt op 31 augustus gehouden in Terneuzen en is de landelijke aftrap van de viering dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. De provincie zegt dat ‘de militairen welkom zijn’, maar geen rol hebben omdat ‘dat niet past in het karakter van het programma’.