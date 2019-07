‘Agrimarkt wordt echte Jumbo-winkel met Jumbo-assortiment’

pollGOES - Grootgrutter Jumbo neemt de zes supermarkten van Agrimarkt over . De 360 medewerkers komen in dienst bij Jumbo. De Agrimarkt-formule waarin streekproducten het vlaggenschip vormen, verdwijnt waarschijnlijk. Jumbo gaat de zes winkels ombouwen, laat een woordvoerder weten.

Jumbo en agrarische coöperatie CZAV, eigenaar van Agrimarkt BV, hebben de voorgenomen verkoop van de winkels inclusief het vastgoed maandag bekendgemaakt. Het personeel is 's ochtends geïnformeerd. De 360 medewerkers, inclusief die op het hoofdkantoor in Wemeldinge, gaan over naar Jumbo. Ze behouden al hun verworven rechten. De ondernemingsraden van Agrimarkt, CZAV en Jumbo hebben een positief advies gegeven over de plannen. Kartelwaakhond ACM moet de overname nog goedkeuren. Naar verwachting hakt de ACM in oktober de knoop door.

Naast elkaar

De zes winkels in Goes, Middelharnis, Roosendaal, Vlissingen, Oud-Beijerland en Terneuzen worden Jumbo-supermarkten. Het is niet de bedoeling vestigingen te sluiten in plaatsen waar zowel een Agrimarkt als een Jumbo is. Ook niet als die zich dicht bij elkaar bevinden, zoals in Terneuzen en Goes. ,,Op meerdere locaties in het land zijn er Jumbo-winkels die naast elkaar zitten en op hun eigen manier een marktgebied bedienen”, zegt de Jumbo-woordvoerder.

Lokale telers

De troef in de Agrimarkt-formule zijn streekproducten. De Zeeuwse supermarktketen zet ook zijn lokale telers in de schijnwerpers. Op termijn lijkt die formule te verdwijnen. Jumbo denkt de Agrimarkt-winkels eind dit jaar te hebben omgebouwd. De woordvoerder: ,,Het worden echte Jumbo-winkels worden met een Jumbo-assortiment.” Hoewel Jumbo met vaste leveranciers werkt, zegt de supermarktketen ook plaats in te ruimen voor streekproducten. ,,Jumbo speelt met haar winkels altijd in op het specifieke marktgebied. Dat zal voor deze winkels niet anders zijn.”

