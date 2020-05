Agressieve Polen na hevig verzet uit de trein gezet

Smeer je goed in, binnen 10 minuten kun je verbranden

7:43 VLISSINGEN - Als je het nog niet in huis hebt, ga het dan halen: zonnebrandcrème. Hoewel de temperaturen aan de lage kant zijn, is de zonnekracht met 6 tot 7 de komende dagen bijzonder hoog. Een lichte huid kan binnen een kwartier verbranden. En in het weekend is de zon nog krachtiger. Dus smeren.