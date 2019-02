Agressie door scheldende ouders op Zeeuwse voetbalvelden

Zierikzee werkt toe naar groot­scheep­se viering van 800 jaar stadsrech­ten

20:00 ZIERIKZEE - Zierikzee viert het 800-jarig bestaan als stad. Om verwarring te voorkomen: Zierikzee bestaat als woonplaats al ruim elf eeuwen, maar de stadsrechten werden pas in 1219, of in 1220, of misschien toch nog twee jaar eerder verleend. Exact valt het niet te zeggen, maar 1219 lijkt aannemelijk.