Agrarische coöperatie CZAV boekt kleine winst

Het financiële resultaat is vele malen lager dan in het seizoen 2018-2019, waarin CZAV zijn Agrimarkt-supermarkten aan Jumbo verkocht. Dat leidde tot een netto winst van 24 miljoen euro. De nakorting was in dat jaar ook bijna twee keer zo hoog als in het seizoen 2019-2020. Er ging toen 1,5 miljoen terug naar leden, overwegend boeren. De nakorting wordt altijd uitgekeerd over zaken als meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, mais- en uienzaad.