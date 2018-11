Agenten vinden slapende man langs de snelweg - politie vermoedt drugsgebruik

GOES - Agenten keken even raar op toen ze afgelopen nacht bij Oost-Souburg een auto langs de snelweg zagen staan met daarin een slapende man. Hij had vermoedelijk drugs gebruikt. Ook elders in de provincie werden drugsrijders gepakt.

De politie zag de stilstaande auto rond half vijf in de nacht van zondag op maandag. Het voertuig stond stil langs de A58, bij Oost-Souburg. Achter het stuur zat een man te slapen. De agenten moesten flink moeite doen om hem wakker te krijgen. Toen dat eindelijk lukte, reageerde hij zo vreemd, dat de politie vermoedde dat hij drugs had gebruikt. Omdat hij niet aan het rijden was, kon de man geen boete krijgen voor ‘rijden onder invloed'. Wel wordt door middel van een bloedtest nog onderzocht of de man inderdaad onder invloed van drugs was. Als dat zo is, zou besloten kunnen worden dat de man ‘niet geschikt’ is om auto te rijden. Dan wordt zijn rijbewijs - tijdelijk - afgepakt.

Wiet

Op meer plekken hield de politie zondagavond (vermoedelijke) drugsrijders aan. In Yerseke werd tegen acht uur een 39-jarige man uit die plaats aangehouden op de Marijkelaan. Hij had alcohol en mogelijk ook cocaïne gebruikt. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Op datzelfde tijdstip liep op de Middelburgsestraat in Goes een bestuurder uit Zierikzee tegen de lamp. De 20-jarige man bleek de drug THC te hebben gebruikt. Dat gold ook voor een 20-jarige man uit Kortgene, die rond 22.00 uur op de Deltaweg in Goes werd gecontroleerd. THC is een stof die in wiet voorkomt.

De precieze hoeveelheid gebruikte drugs wordt ook bij deze drie mannen vastgesteld door middel van bloedonderzoek. Alle betrokkenen hebben een rijverbod gekregen van 24 uur.