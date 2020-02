Agenten roepen filmende treinreizigers na aanrijding op beelden te wissen

Door de aanrijding, die vandaag bij Kapelle plaatsvond en waarbij een persoon om het leven kwam, was het treinverkeer tussen Goes en Kruiningen lange tijd gestremd. De politie plaatste vanmiddag op meerdere social mediakanalen de oproep om niets met beelden te doen: ‘Vandaag met meerdere collega’s aanwezig bij een incident op het spoor. Als eerste proberen we de reizigers te beschermen voor de gruwelijke beelden, waarna het onderzoek kon beginnen naar de identiteit van het slachtoffer. Helaas vonden mensen in de trein het nodig om met hun mobiel alles te filmen. Bij deze wil ik deze mensen oproepen de beelden niet te gebruiken en te wissen. Hoe zou je het zelf vinden als dit soort beelden van jouw familielid, vriend of bekende op het internet belanden', aldus de agenten in het bericht. ‘ga daar alsjeblieft respectvol mee om', besluiten ze.