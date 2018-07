Actievoerende agenten halen minister Grapperhaus van de weg in Vlissingen-Oost

Primeur voor North Sea Port: bouw van de eerste overdekte loskade

14:25 GENT - In het toerisme kennen we de slechtweervoorziening waar vakantiegangers zich bij regen en kou onder dak kunnen vermaken. Nu komt er in de haven van North Sea Port iets wat daar op lijkt: een overdekte laadkade die bij elk weertype operationeel blijft. Eind volgend jaar begint de bouw. Medio 2020 is de kade gereed.