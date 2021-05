Agent van de toekomst leert voortaan dichter bij huis

video Poes Gila uit Almere is thuis nadat ze opdook in Kapelle, 130 kilometer verderop

18 mei GOES - Meer dan drie weken was poes Gila uit Almere spoorloos. Op een avond op een onbewaakt moment weggeglipt. Tot ze deze week gevonden werd in Kapelle. Hoe ze daar belandde, is een raadsel. Dinsdag haalden haar baasjes haar op.