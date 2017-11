'Afwijzing steun aan scholen veel te snel'

video Mini-optreden en signeersessie Racoon in de Drvkkery

2 november MIDDELBURG - De Goese band Racoon geeft zaterdag 11 november een kort optreden in boekhandel de Drvkkery in Middelburg. De band speelt vanaf 13.00 uur drie nummers van hun zevende studioalbum Look Ahead and See the Distance.