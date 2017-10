Afvalverwerking miljoenen goedkoper, maar niet alle Zeeuwen merken daar iets van

Inwoners van de gemeente Tholen zijn volgend jaar spekkoper. De afvalstoffenheffing daalt voor gezinnen met maar liefst 40 euro. Alleenwonenden kunnen rekenen op een voordeel van 30 euro.

Dat is voor een groot deel te danken aan de kosten voor de afvalverwerking. De laatste jaren betaalt Zeeland daarvoor de hoofdprijs, doordat het tot eind dit jaar gebonden is aan contracten met Indaver. Die werden al in 2002 afgesloten. De markt is inmiddels veel gunstiger. OLAZ, dat namens de gemeenten opereert, heeft de afvalverwerking opnieuw aanbesteed. Dat leidt tot aanzienlijk lagere prijzen. De Zeeuwse gemeenten zijn daardoor volgend samen zo'n zes miljoen euro minder kwijt aan OLAZ.

Verhoging

Dat zou moeten leiden tot een aanzienlijke verlaging van de afvalstoffenheffing, zo was de verwachting. Toch is in meerdere gemeenten juist sprake van een verhoging, zo blijkt uit de conceptbegrotingen die in de dertien gemeenten momenteel op tafel liggen.

Reimerswaal, bijvoorbeeld, rept niet van het aanbestedingsvoordeel en past een 'trendmatige verhoging van 0,7 procent' toe. Datzelfde geldt voor Noord-Beveland, al moet er 'de eventuele belastingverhoging' nog worden bepaald.

In Kapelle is ook nog geen sprake een mogelijke daling van de heffing. Wel kunnen de inwoners zelf hun kosten beperken door minder vaak afval aan te bieden. In Kapelle betaalt men ook een bedrag voor elke keer dat de container aan de weg wordt gezet.

Hulst wijst wel wel op de lagere afvalkosten, maar wil de tarieven toch opnieuw verhogen. De gemeente zegt dat zij de afgelopen jaren al vooruit heeft gelopen op het aanbestedingsvoordeel, door de afvalstoffenheffing minder te laten stijgen dan had gemoeten.

Middenmoot

,,Dankzij dit beleid is voorkomen dat de tarieven afvalstoffenheffing aan een grote fluctuatie onderhevig waren", schrijft het gemeentebestuur in de begroting. Met het huidige tarief (287,50 euro voor een gezin) zit Hulst binnen Zeeland in de middenmoot.

Schouwen-Duiveland verwacht in 2018 ruim negen ton op afvalverwerking te besparen. De inwoners profiteren er uiteindelijk niet van. De afvalheffing gaat wel omlaag, maar dat voordeel wordt tenietgedaan door een verhoging van de rioolheffing (voor huurders) of de onroerendezaakbelasting (ozb, voor huiseigenaren). Goes past hetzelfde trucje toe door 'de lastenverlaging van de afvalstoffenheffing te vertalen in een lastenverzwaring bij de ozb'.

Daling

Elders kunnen huishoudens wel een aanmerkelijk lagere afvalstoffenheffing tegemoetzien. In Tholen gaat het voor een gezin om 40 euro (een daling van 13,2 procent), in Sluis om 30 euro (-10 procent), in Middelburg om ruim 20 euro (-7,3 procent), in Vlissingen om ruim 17 euro (-5,3 procent), in Veere om 17 euro (-7,3 procent) en in Terneuzen om bijna 15 euro (-4,6 procent).