Afvalverwerker ATM worstelt met onverwoestbaar PFAS

Four Freedoms Awards gaan naar vier vrouwen en een Turkse organisa­tie voor steun aan LGBTI+’ers

MIDDELBURG - De Four Freedoms Awards worden op 21 april in Middelburg bijna allemaal uitgereikt aan vrouwen. Donderdag is bekend gemaakt wie er naast Svetlana Tichanovskaja nog meer een onderscheiding krijgen.

10 februari