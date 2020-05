Afstand houden op Zeeuwse stations

Zeeuwse kinderen massaal naar school, een enkeling zit thuis vanwege angst voor corona

17:00 Van thuiszittende kinderen is in Zeeland nauwelijks sprake. Het gaat slechts om enkele tientallen leerlingen en die zijn in beeld, zegt Pim van Kampen, voorzitter van de coöperatie voor basisonderwijs CPOZ. Ook het aantal leerkrachten dat thuisblijft is nihil. En daarmee wijkt Zeeland sterk af van het landelijke beeld. Naar schatting zitten 55.000 kinderen thuis uit angst voor corona.