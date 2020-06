Afstand houden in de supermarkt? ‘Ze krioelen allemaal door elkaar!’

Video 22 Zeeuwse muzikanten nemen samen ‘Stand by me’ op

17:50 MIDDELBURG - Twee maanden is eraan gewerkt, maar hij is af. In totaal 22 Zeeuwse muzikanten hebben gezamenlijk, op afstand, het nummer ‘Stand by me’ opgenomen. Het resultaat, een fraaie videoclip, is vanaf nu te zien.