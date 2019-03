Afspraken moeten oogstramingen van uien verbeteren

Ruim een ton schade voor Enduris door stroomdief­stal

14:40 VLISSINGEN - De Zeeuwse netbeheerder Enduris is vorig jaar bijna 110.000 euro misgelopen door illegaal afgetapte stroom. Die werd gebruikt voor de kweek van hennep. In totaal is afgelopen jaar in Zeeland 554.045 kWh aan elektriciteit gestolen, wat ongeveer gelijk staat aan het elektriciteitsverbruik van 180 huishoudens per jaar.