Afschieten zwerfkatten mag, maar nu nog even niet

MIDDELBURG - Het afschieten van verwilderde katten in Zeeland is ‘in het allerlaatste geval’ mogelijk, maar het duurt nog even voor het zo ver is. Voor- en tegenstanders moeten het eerst eens worden over maatregelen om de overlast van katten te verminderen.

Vrijdag stemden Provinciale Staten over de nieuwe natuurwetgeving van de provincie. Die maakt het mogelijk om verwilderde dieren dood te schieten als ze schade toebrengen aan landbouw of natuur. Een motie van GroenLinks, 50 Plus en D66 - gesteund door de SP - om daar het zinnetje ‘met uitzondering van de verwilderde kat’ aan toe te voegen, haalde het niet.

Emoties

De afgelopen maanden liepen de emoties over het onderwerp hoog op. Na inspraak van landbouwers, jagers, maar ook een natuurorganisatie als Het Zeeuwse Landschap was de mogelijkheid tot afschot in de provinciale regels terechtgekomen. Vervolgens leken dierenbeschermingsorganisaties een meerderheid van de Staten enkele weken geleden te hebben overtuigd dat het een oplossing zou zijn voor een niet bestaand probleem.

Een voorstel van de coalitiepartijen PvdA, CDA, SGP en VVD haalde vrijdag de angel uit de discussie. In plaats van ruzie te maken over het uitzonderlijke geval waarin een kat moet worden afgeschoten, kunnen voor- en tegenstanders beter samenwerken om overlast door katten te voorkomen, betoogde Anton van Haperen (PvdA). Namens de vier partijen kwam hij met het idee dat de provincie met alle belanghebbenden eerst in een beleidsregel vastlegt wat in Zeeland de beste aanpak is van zwerfkatten. Alleen CU en 50 Plus waren tegen.