Afschieten Zeeuwse katten alleen als het echt moet

Film by the Sea: wat kijken de bezoekers? 'Deze film is zó herkenbaar'

18:25 Elke dag vragen we bezoekers van Film by the Sea naar hun mening over de film die zij net hebben gezien. Vandaag: Tauviek van der Mull uit 's-Gravenpolder en dochter Mirella Ingelse-van der Mull uit Vlissingen. Zij zagen vrijdag Klanken van oorsprong van Hetty Naaijkens, over de geschiedenis van de 'Indo-muziek'.