Afscheid van de dikke kont

Sting en Shaggy: tegenpolen samen op de dam

7:55 Sting en Shaggy Het meest onverwachte koppel uit de popmuziek sinds Cliff Richard en The Young Ones staat morgen op de Brouwersdam. Police-voorman Sting en 'Mr. Boombastic' Shaggy brengen hun zonnige reggae op Concert at Sea.