Afschaffing slavernij met kranslegging herdacht

Oproepje: Heeft u veel onkruid in de straat?

11:26 VLISSINGEN - Ondanks de droogte staat op sommige trottoirs, zoals hier in Vlissingen, het onkruid wel dertig centimeter hoog tussen de stoeptegels. Om in beeld te krijgen of het een plaatselijk probleem is, of dat het in heel Zeeland speelt, vragen we uw hulp. Mail een foto van het onkruid in uw straat naar web@pzc.nl en geef daarbij aan in welke straat en welke woonplaats de foto genomen is.