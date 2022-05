Afrikaanse zomerklanken in De Spot

Eddy & the Ethiopians is een collectief uit Eindhoven met muzikanten uit België, Suriname, Ethiopië, Eritrea, Soedan, Frankrijk en Nederland. Saxofonist en bandleider Edward ‘Eddy’ Capel hield in 2013 sessies met Ethiopische muzikanten. Ook andere musici, o.a. uit Burkina Faso en Suriname haakten aan. ,,Ik werkte al samen met een Ethiopische zangeres en danseres die in Eindhoven woonde”, vertelt Capel. ,,Via haar leerde ik meer Afrikanen kennen. Tijdens een benefietconcert kwam een Ethiopiër naar me toe met de vraag ‘Wil je mij noten leren lezen?’. ‘Dat is goed’, zei ik. Toen ontstond het idee om sessieavonden te organiseren voor Afrikaanse muzikanten. Vanuit die geslaagde avonden is deze band ontstaan.”