Afrikaanse reuzenslak teistert Florida (en doet het ook uitstekend bij reptielenzoo Iguana in Vlissingen)

Intussen heeft de agaatslak zijn leefgebied flink uitgebreid tot in Zuid-Europa, zegt Bom. Het is de mens die voor de verspreiding heeft gezorgd. Ook in Nederland zijn ze voor een paar euro te koop. Als de lol eraf is, worden ze in de vrije natuur gedumpt of - als de eigenaar zijn verantwoordelijkheid neemt - afgegeven bij Iguana, waar intussen exemplaren uit heel Nederland zitten. In Iguana planten ze zich lustig voort. Bom: ,,Agaatslakken leggen meerdere keren per jaar eieren, afhankelijk van de soort twintig tot honderden per keer. Gemiddeld worden ze een jaar of zes, maar ze kunnen ook tien jaar oud worden.”