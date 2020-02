Afkalvend strand houdt toeristen niet weg uit Zeeland, Roompot ziet boekingen juist toenemen

VIDEO Verbazing over omzagen boom om kat te redden: ‘Dit was een iets te spontane actie’

16:07 HANSWEERT - Een boom omzagen om een kat te redden? Wethouder Kees Verburg uit Hansweert moest het nieuwsbericht twee keer lezen om te geloven dat het echt op zijn dorp gebeurd was. Pas na het zien van het filmpje, was hij overtuigd. Zijn collega Jaap Sinke, verantwoordelijk voor de bomen in de gemeente Reimerswaal, reageert al even verbaasd. ,,Dit was wel een héle spontane actie.”