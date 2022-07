Afgraven dijk om Hedwige gaat gewoon verder

Boeren rijden in colonne naar Abdij in Middelburg, maar zijn niet boos op de provincie. ‘We willen onze dank uitspreken’

Walcherse boeren rijden in colonne naar de Abdij in Middelburg. Daar praat de provincie vanmiddag over de stikstofproblematiek. Het protest is georganiseerd door boerenorganisatie ZLTO, afdeling Walcheren. Ze verwachten tussen de 80 en 100 trekkers in de hoofdstad, waarvan er zoveel mogelijk op het Abdijplein moeten worden geparkeerd. Dat gaat met veel passen en meten.

13:10