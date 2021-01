Afgelopen week meer dan 1000 besmettingen in Zeeland

In de periode van 3 tot en met 10 januari zijn 1064 Zeeuwen positief getest op corona in de GGD-teststraten, instellingen en commerciële teststraten. Dat zijn er 98 meer dan de week ervoor. In de teststraten van de GGD werden 6900 tests afgenomen, dat zijn er ruim 753 minder. Cijfers van het aantal afgenomen tests in instellingen en commerciële teststraten heeft de GGD niet. Die geven alleen het aantal positieve tests aan de GGD door.

De meeste besmettingen waren de afgelopen week in de gemeente Vlissingen. Het aantal positief geteste inwoners per gemeente: Borsele 76 (was 48), Goes 114 (94), Hulst 58 (47), Kapelle 24 (27), Middelburg 127 (101), Noord-Beveland 16 (9), Reimerswaal 129 (137), Schouwen-Duiveland 49 (75), Sluis 54 (71), Terneuzen 143 (121), Tholen 71 (61), Veere 37 (69), Vlissingen 166 (106).

Volgens de RIVM-cijfers van dinsdag is het zevendaags-gemiddelde in de GGD-regio Zeeland gestegen naar 276 per dag per 100.000 inwoners. Zeeland zat altijd fors onder het landelijk gemiddelde, maar is dat dicht genaderd. Het landelijk gemiddelde staat op 282. In negen regio's is het zevendaagsgemiddelde lager dan in Zeeland. De GGD West-Brabant heeft met 190 het laagste zevendaagsegemiddelde. Zeeland staat nu op een tiende plaats in de lijst. Naast West-Brabant kennen de zes regio’s in de Randstad, Groningen en Friesland lagere besmettingscijfers.