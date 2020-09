Afgelastingen vanwege coronaregels

VIDEO'S Auto rijdt gezond­heids­cen­trum in Vlissingen binnen, bestuurder (22) aangehou­den

29 september VLISSINGEN - In Vlissingen is vannacht een personenauto gezondheidscentrum De Keien binnengereden. Een inzittende is zwaar gewond geraakt en er is een flinke ravage ontstaan. De bestuurder is aangehouden.