Advocaten vragen vrijspraak in Rillandse roofmoord

Kapelse notaris gaat twee keer in de fout en mag zijn werk drie weken niet uitoefenen

18:34 KAPELLE - Naar aanleiding van twee klachten is notaris Geertjan Sarneel uit Kapelle op één dag voor in totaal drie weken geschorst. Aanleiding zijn ernstige fouten bij de afhandeling van erfenissen in twee verschillende zaken. ,,Het vertrouwen in het notariaat is geschonden”, aldus de tuchtrechter. Sarneel belooft beterschap.