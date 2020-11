Advocate wraakt rechters in Zeeuws-Vlaamse zedenzaak, zaak stilgelegd

Dat de vrouw niet lijfelijk aanwezig is bij de zaak, verbaasde de rechtbank, zei de voorzitter aan het begin van de zitting. Volgens artsen was D. wel degelijk in staat de zitting bij te wonen. Haar advocate Susan Koster ging daar tegenin en eiste meer duidelijkheid over wat er vrijdag precies was gebeurd tijdens en na de onwelwording van de vrouw. Volgens haar is de gezondheid van de verdachte veel slechter dan de artsen willen toegeven. Toen de rechter die verzoeken afwees, wraakte ze de rechtbank. Dat betekent dat ze eist dat de rechters vervangen worden, omdat die partijdig of vooringenomen zouden zijn. Omdat eerst moet worden geoordeeld over dat verzoek door een zogenoemde wrakingskamer, is de zaak nu stilgelegd. In die wrakingskamer zitten andere rechters. De zaak wordt vandaag niet meer hervat.