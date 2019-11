Advocate Weski: ‘Meer onderzoek naar drugstransport van Goesenaar en Vlissinger’

De zaak gaat over een transport van dik 1000 kilo cocaïne van Antwerpen naar Raamsdonksveer, eind 2015. Die werd aangetroffen in een lading ananassap. Een Vlissinger en een Goesenaar zijn bestraft voor hun betrokkenheid. De man uit Goes kreeg 32 maanden cel en accepteerde die. De Vlissinger moest van de rechtbank in Middelburg 6 jaar en 3 maanden de gevangenis in. Hij ging in hoger beroep.