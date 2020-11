Advocate van verdachte zaak Oostkapelle wil dat haar cliënt wordt vrijgelaten: ‘Dit is schrijnend’

Het is vrijdag 24 mei 2019 als een buurvrouw van verdachte E.F. (57) hevig bloedend wordt gevonden in haar appartement op Parc Zonnehove in Oostkapelle. Hulp mag niet baten en ze overlijdt kort erna. Een aantal dagen later wordt F. opgepakt. Hij woont in hetzelfde appartementenblok, twee verdiepingen lager. De belangrijkste bewijzen voor zijn betrokkenheid: dna-sporen op de binnen- en buitenkant van de deur van het appartement van het slachtoffer en twee getuigenverklaringen. Wat er precies is gebeurd, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. F. ontkent ten stelligste dat hij er iets mee te maken heeft en het onderzoek is nog niet klaar.

De rechtbank in Middelburg boog zich vandaag voor de zesde keer over de vraag of de verdachte terecht vastzit in gevangenis Torentijd in Middelburg. Ondanks een nieuw verzoek van zijn advocate heeft de rechtbank vanochtend besloten F. niet vrij te laten. Daarvoor is de zaak te ernstig en is de rechtsorde te veel geschokt, oordeelt de rechter. De advocate van F. , Rivka Davidse, is het daarmee niet eens. ,,Dit is schrijnend.”