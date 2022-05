Advocaat: vrijgelaten Oekraïense mensensmokkelaars komen niet terug

Vlaamse Yevgueni evolueert van schaamtelo­ze popliedjes naar chanson rock

MIDDELBURG - Met een status in Vlaanderen die de positie van Bløf in Nederland benadert, probeert het Vlaamse Yevgueni invloed in Nederland te verwerven. Met hun zevende studio album Straks is ook goed vol met Vlaamstalige chansonpoprock maken ze een goede kans. Voor het eerst wordt dat album live voorgesteld in de Spot in Middelburg.

