Advocaat Dunsbergen zet vraagtekens bij getuigenverklaringen over Hrieps-overval

De raadsman uit Breda maakte er woensdag een stevig punt van tijdens zijn pleidooi in de Middelburgse rechtbank. Dunsbergen verdedigt de 35-jarige A.D., tegen wie het OM dinsdag een celstraf van 5 jaar eiste wegens medeplegen van de geldroof in 2019.

Dunsbergen wees erop dat H.F. op dit moment een celstraf uitzit van acht jaar wegens het doden van zijn vier maanden oude baby en dat deskundigen bij hem meerdere stoornissen hebben vastgesteld. ,,Zijn verklaringen moeten we behoedzaam lezen. Hij vertelt graag spannende verhalen, maar noemde op enig moment zes verschillende bronnen. Dan is er sprake van een intrinsiek onbetrouwbare getuige.’’

Drie overvallers haalden op de vroeg ochtend van 12 mei 2019 de volledige dagopbrengst mee uit een huis in Grijpskerke. Een half jaar later werd de toen 22-jarige H.F. opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Zowel bij de politie als rechter-commissaris noemde hij de namen van personen, die na de roof aan zijn deur in Domburg hadden gestaan en erbij betrokken waren. D's naam noemde hij toen ook.

Rolex-horloge van 30.000 euro

Volgens Dunbsergen ging F. zelf niet vrijuit. ,,Want hoe verklaar je anders dat iemand twee weken na de roof naar een juwelier belt om te vragen of zijn Rolex-horloge ter waarde van 25 tot 30.000 euro al klaarligt? Hij werkte als schoonmaker bij Roompot.”

De raadsman begrijpt niet dat het OM de zaak tegen F. heeft geseponeerd. En dat geldt ook de voor de aanklacht tegen Y.H. uit Goes, wier (uitgeleende) auto tijdens de roof is gebruikt. Tijdens een doorzoeking bij de vrouw thuis stuitte de politie op een doos met 35.000 euro aan contant geld, verpakt met elastiekjes. ,,Dat schreeuwde om een verklaring, maar er is nooit geen onderzoek gestart. In de zaken tegen H. en F. is meer bewijs dan tegen mijn cliënt.”

D. zelf ontkent dat hij betrokken was bij de Hrieps-overval. Dunsbergen: ,,En niemand heeft hem daar gezien. Er is ook geen overvaltelefoon aan hem te linken en hij heeft ook geen dure artikelen gekocht.’’ Dat D’s DNA op een achtergebleven sporttas is gevonden na de roof, zegt volgens de advocaat ook niks. ,,Het is aan interpretatie onderhevig. Het NFI zegt dat het DNA van mijn cliënt is, maar meer niet. Het wil niet meteen zeggen dat hij het delict heeft gepleegd.’’

Dunsbergen vroeg om vrijspraak van D. Zijn collega Sanne van Minderhout deed dat ook voor Vlissinger F.A. (35), tegen wie het OM dinsdag 3 maanden cel eiste, omdat hij overvallers zou hebben vervoerd.

De rechtbank doet op 20 juli uitspraak.