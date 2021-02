Advocaat dient klacht in tegen commissaris van de koning Han Polman: ‘Nalatig bij meldingen integriteit’

Pool (35) opgepakt voor reeks inbraken bij horeca in Goes

24 februari Goes - Een 35-jarige Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats is zondag in Goes aangehouden, heeft de politie nu laten weten. Hij wordt ervan verdacht tussen 31 januari en 15 februari inbraken te hebben gepleegd bij horecazaken aan de Grote Markt in Goes. De benadeelden deden aangifte.