Advocaat: ‘Coalitie Reimerswaal zit fout in genderkwestie, klacht bij mensenrechtencomité VN is kansrijk’

Van Zijl is partner van het Amsterdamse advocatenkantoor Jebbink Soeteman. Ze is gespecialiseerd in financieel-economische strafzaken, maar ze zet zich ook al jaren in voor genderneutraal taalgebruik in juridische en overheidsstukken. ,,Als een groep juristen uit de praktijk - rechters, officieren, advocaten en inspecteurs - maken we ons daar sterk voor.” Met kantoorgenoot Willem Jebbink riep Van Zijl de Hoge Raad drie jaar geleden op in het taalgebruik meer rekening te houden met vrouwen.