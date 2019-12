Advies: overheid moet visserij weer toekomst geven

Video Jimi Hendrikse uit Colijns­plaat danst in een jurk en op hoge hakken in musical Kinky Boots

8:56 COLIJNSPLAAT - Hij wilde eigenlijk architect worden, maar Jimi Hendrikse (21) hijst zich sinds kort zo’n vier keer per week in extravagante jurken. In de musical Kinky Boots danst hij op hakken die menig vrouw al na een kwartier zou willen uitschoppen. „Hoe vaak ik niet te horen heb gekregen dat ik thuishoorde op een podium...”