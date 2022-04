Advies: geen verbod maar afvalverwerker Indaver moet wel minder PFAS lozen

Terug in de tijd in Wienkeltje van Wullempje: zo'n hardstenen gootsteen noemen we nu retro

Anderhalve meter afstand? Dat kón gewoon niet in het kleine huisje met de nog veel kleinere vertrekken. En dus was het ‘Wienkeltje van Wullempje’ in coronatijd meer dan twee jaar lang helemaal dicht. Gelukkig kan het weer: snoepjes uit oma's tijd halen in het museumwinkeltje in Hoedekenskerke.

10 april