Advies: 4600 met PFAS vervuilde percelen rond 3M-fabriek moeten worden gesaneerd

ZWIJNDRECHT/BEVEREN - In woonwijken en landbouwgebied in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht moeten 4600 percelen worden gesaneerd omdat er ongezond veel PFAS in de grond zit.

Volgens de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is er sprake van ernstige bodemverontreiniging. Gezondheidsschade als gevolg van de vervuiling is mogelijk, aldus OVAM. Het met PFAS besmette gebied strekt zich uit over de Vlaamse gemeenten Zwijndrecht en Beveren.

OVAM had 3M gevraagd de verontreiniging in het vaste deel van de grond te laten onderzoeken door bodemdeskundigen. In februari kreeg OVAM de resultaten. De overheidsorganisatie ziet in de rapportage aanleiding om sanering van de grond te eisen, want ‘humaan-toxicologische risico’s kunnen niet uitgesloten worden’.

De OVAM wijst 3M als ‘saneringsplichtige’ aan. Het bedrijf draait dus op voor de kosten. OVAM vraagt 3M het onderzoek verder te zetten om de omvang van de verontreiniging ‘nauwkeuriger af te bakenen’.

Stap in richting opkuisen omgeving

Verantwoordelijk Vlaams minister Zuhal Demir noemt het in beeld brengen van de ernst van de vervuiling ‘een stap in de goede richting om de vervuiling rond de 3M-site op te kuisen. Maar het mag niet bij woorden blijven en er zullen nog stappen nodig zijn. In de eerste plaats ligt die verantwoordelijkheid dan ook bij de vervuiler 3M om woorden om te zetten in daden. De vervuiler betaalt en daar wijken we niet van af.’

De eigenaren van de 4600 betrokken percelen krijgen binnenkort de onderzoeksresultaten van hun stuk grond in de bus. Zij krijgen ook advies over wat ze nu moeten doen en laten op hun perceel.

Volledig scherm Het te saneren gebied in de omgeving van de 3M fabriek in Zwijndrecht. Voor het oranje gebied zou er voor 1 juli een saneringsplan moeten liggen. Het schoonmaken zou nog dit jaar moeten beginnen. Voor de gele zone zou tegen 1 december van dit jaar een plan van aanpak moeten liggen. © bron: OVAM