Adrz werkt aan het ziekenhuis van de toekomst. ‘Binnen twee jaar gaan patiënten het merken’

Het ziekenhuis van de toekomst. Het klinkt als een aflevering van Chriet Titulaers Wondere wereld, een tv-programma in de jaren '80. Toch is dat waaraan Adrz werkt. Al langer is bekend dat er een compleet nieuw ziekenhuis komt in Goes. Op de plek van het huidige. Een complexe operatie waarbij van achter naar voren, deel voor deel zal worden opgebouwd. Hoe dat precies gaat en wanneer dat gaat gebeuren, komt later dit jaar naar buiten.