Adrz uit de brand: MRI-scan kan weer in Vlissingen

column jan vantoortelboom Niets kon de pret drukken

Ik besloot weer eens de trein in Goes te pakken, vooral omdat de gps-software op mijn telefoon mij in Breda een paar keren in de steek had gelaten en ik aldaar mijn trein had gemist en daardoor bijzonder laat op mijn afspraak op de uitgeverij kwam. De reis via Goes duurde een stuk langer, maar ik had er goesting in weer eens op mijn gemak een boek te lezen in de trein. Om die reden koos ik altijd voor de reis zonder overstap, dan kon ik optimaal genieten van uren leesplezier. De avond voordien boekte ik een ticket. Niets kon de pret nog drukken.

16 oktober