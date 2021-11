Adrz krijgt nu zoveel Covid-patiënten dat mensen naar ziekenhuizen elders moeten

GOES - Ziekenhuis Adrz in Goes kan geen Covid-patiënten meer opnemen uit andere regio’s. De stroom coronapatiënten uit Zeeland is daarvoor te groot. Het kan zelfs zijn dat Zeeuwen naar ziekenhuizen elders moeten. Want aan alle kanten loopt Adrz tegen zijn grenzen aan. Toch gaan, vooralsnog, alle operaties gewoon door. Al is het de vraag voor hoe lang.