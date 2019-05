Adrz komt met digitaal patiëntenportaal ‘Mijn Adrz’

Loonbe­drijf in Zuidzande gedupeerd na diefstal g­ps-systemen: 'Ze zijn gewoon komen shoppen’

17:31 ZUIDZANDE - Bij loonbedrijf Brasser en Van de Sluis in Zuidzande zitten ze met de handen in het haar. Afgelopen nacht zijn elf gps-systemen gestolen uit tractoren die in een loods stonden. De schade bedraagt meer dan 200.000 euro. Mede-eigenaar Marla den Hamer denkt dat een professioneel dievengilde actief is en waarschuwt medeondernemers.