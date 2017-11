ADRZ in Goes krijgt vondelingenkamer

GOES - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes beschikt vanaf volgend maand over een vondelingenkamer. Het wordt, na Middelburg, de tweede Zeeuwse locatie van Stichting Beschermde Wieg.

De stichting biedt hulp aan vrouwen die hun zwangerschap geheim moeten houden of die hun baby niet willen of kunnen houden. In het uiterste geval kunnen ze hun pasgeboren kindje in een speciale kamer te vondeling leggen.

Inmiddels beschikt de stichting landelijk over acht locaties, onder meer in twee ziekenhuizen (Den Haag en Zwolle). Medio 2015 is de eerste Zeeuwse vondelingenkamer in gebruik genomen aan het Karel Doormanplein in Middelburg.

Op 14 december wordt de kamer in het ADRZ geopend. Het gaat om een huiselijk ingerichte ruimte met een eigen ingang. De moeder kan daardoor ongezien naar binnen en haar baby in een ledikantje leggen. Het ziekenhuis heeft dag en nacht een team klaarstaan dat medische zorg en andere hulp biedt.

Stichting Beschermde Wieg is blij met de samenwerking. ,,Wij merken dat er veel kwetsbare zwangeren in Zeeland zijn", zegt Kitty Nusteling. ,,Er rust toch een taboe op ongewenste zwangerschap. Daarom wilden we heel graag een tweede kamer en het liefst in een ziekenhuis, omdat je daar alle hulp voorhanden hebt."

In de drie jaar dat de stichting bestaat zijn geen baby's daadwerkelijk te vondeling gelegd. Wel zijn landelijk 450 zwangere vrouwen telefonisch geholpen. Hoeveel dat er in Zeeland zijn, laat de stichting in het midden.