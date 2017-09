ADRZ Goes test noodstroomvoorziening

GOES - Het ADRZ in Goes houdt zaterdag de tweejaarlijkse test van noodstroomvoorziening. De test in het ziekenhuis begint om 12.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. Bij begin van de test kunnen lichten gaan knipperen of uitvallen en de kans bestaat dat alarm afgaat. Van het terugschakelen naar de normale stroomvoorziening merken de patiënten in principe niets.